AKINCI DERİNYA KAPISI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Apliç sınır kapısında gerçekleştirdiği incelemenin ardından, bugün de Derinya sınır kapısındaydı.

Derinya Sınır Kapsısında ardından da Gazimağusa Serbest limanında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta kalıcı barış ve huzurun ancak karşılıklı haklara ve siyasi eşitliğe saygı gösterilerek sağlanabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya Sınır Kapısını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı açıklamada, dün Lefke Aplıç sınır kapısında incelemesinin ardından bugün de eşzamanlı olarak açılan Derinya sınır kapısında incelemelerde bulunmak istediğini belirtti.

Açıldıktan sonra Derinya’ya ilk kez geldiğini ifade eden Akıncı, yapılan geçişlerin sayısının burada bir sınır kapısı açılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Derinya sınır kapısının açılmasında Mağusa esnafı ve Mağusa’daki sivil toplum örgütlerinin aktif rol oynadığını vurgulayan Akıncı, ardından geri kalan pürüzlerin de asker sivil işbirliğiyle sessiz diploması yürütülerek pürüzlerin giderildiğini ve sınır kapısının açıldığını anlattı.

Akıncı, “Temenni ediyorum ki Kıbrıs’ta kalıcı barış koşullarını yaratarak sınır kapılarına ihtiyaç duymayacağımız günlere ulaşmaktır. Çünkü adada kalıcı barış ve huzur istiyoruz. Bu ancak; karşılıklı haklara ve siyasi eşitliğine saygı göstererek olabilir.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa Serbest Limanına geçerek burada da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada, kültürel miras teknik komitesi çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa’daki tarihi surlar ile Lefkoşa’daki surlarında iyileştirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Akıncı, bu çerçevede sarı taş ihtiyacı olduğununa da işaret etti.

Kültürel ve tarihi mirasın korunmasının tüm insanlık adına önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, Lefkoşa Surları’nda da temizlik çalışması yapılması adına ihaleye çıkıldığını sözlerine ekledi.