TBMM BAŞKANI YILDIRIM MESAJ YAYIMLADI...
TBMM Başkanı Yıldırım taziye mesajı yayımladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini aktardı.
Yıldırım, paylaşımında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Aydın Hanım’a Allah’tan rahmet, başta Denktaş ailesi olmak üzere Kıbrıs halkına başsağlığı diliyorum.” İfadelerine yer verdi.
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