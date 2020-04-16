Akıncı; "Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz"

Güney Kıbrıs'tan getirilen ilaç ve koruma giysileri ile ilgili Başbakanlık tarafından yapılan "Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı ile söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur." açıklamasının ardından Cumhhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sosyal medya hesabından "Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanının açıklaması şöyle:

HALKIMIZA DUYURU

İki toplumlu sağlık komitesinin eşbaşkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir.

Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından sevgili Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın.