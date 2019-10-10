AKINCI, TORUN'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’den gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Torun’a, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü eşlik etti.