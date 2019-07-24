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AKINCI YARIN LACROİX İLE GÖRÜŞECEK

AKINCI YARIN LACROİX İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Lacroix ile görüşecek

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix bugün Ada’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı adaya gelecek Lacroix’i, yarın kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30’da başlayacak.

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