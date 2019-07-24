AKINCI YARIN LACROİX İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Lacroix ile görüşecek
A+A-
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix bugün Ada’ya geliyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı adaya gelecek Lacroix’i, yarın kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.30’da başlayacak.
Etiketler : Jean-Pierre Lacroix, Lacroix
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.