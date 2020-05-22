Akıncı:Halkın gündemi seçim değil, geçim derdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan siyasi partilerin genel başkanları ile kapsamlı bir görüşme yaptığını belirterek, “Halkın iki temel meselesi sağlık ve ekonomidir, geçim meselesidir. Halkımızın gündeminde erken baskın bir seçim yok. Benim de Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında bir gündem yaratma niyetim yok. Bu konuyu artık temize havale etmek gerekir” dedi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, vakalarda olağanüstü durum ortaya çıkmaması halinde 8 Haziran’da iki taraf arasındaki geçişlerde yeni bir safhaya geçileceğini söyledi.

Bir süredir, zorunluluk nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin kararıyla 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerle ilgili olarak istifa ederek baskın bir seçimi gündeme getireceği iddialarının basında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün de bazı gazetelerde bu yöndeki iddiaların manşette yer aldığına işaret etti. Bugünkü toplantının resmi gündemde olmayan seçim konusunun da konuşulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“26 Nisan’da yapılması gereken seçim, seçim yapılacak koşullar olmadığı için yapılamadı. O koşulların en az 6 ay sonra oluşabileceği düşüncesiyle hareket edilerek Cumhuriyet Meclisi 11 Ekim tarihide karar aldı.

MECLİSİN ERTELEME KARARI YERİNDE DURUYOR

Yapılan testlerde bir süredir pozitif vaka çıkmaması sevindiricidir. Meclisin aldığı karar yerinde duruyor. Benim o kararı değiştirme yönünde bir adım atmam doğru olmaz. Halkımızın sağlık endişeleri azalıyor ama Sağlık Bakanı daha dün tedbiri elden bırakmayalım diye açıklama yaptı. Ben de tedbiri elden bırakmayacağımız günlerden geçtiğimizi sıklıkla söylüyorum. Kapanmanın uzamasıyla ekonomideki sıkıntılar artmıştır.

HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ SAĞLIK ve GEÇİM

Halkın iki temel meselesi sağlık ve ekonomidir, geçim meselesidir. Halkımızın gündeminde erken baskın bir seçim gündemi yok. Benim de Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında bir gündem yaratma niyetim yok. Bu konuyu artık temize havale etmek gerekir.”

“KHK’NIN ÇALIŞAMAZ DURUMA GELMEMESİ BOŞ ÜYELİĞE ATAMAYI YAPACAĞIM”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanının ana görevlerinden birinin kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini gözetmek olduğunu anımsattı.

Kamu yönetiminin önemli kurullarından birinin Kamu Hizmeti Komisyonu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, komisyonun oluşumunda yetkinin Cumhurbaşkanında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kamu Hizmeti Komisyonunun bir üyesinin eksik olması, bugünkü yasal çerçevede çalışmaları aksatabilir noktasından hareketle, bu konudaki düşünce ve değerlendirmelerimi toplantıda paylaştım. Şu an boş olan bir üyenin atanma tarihi 26 Nisan seçimlerine dönük tespit edilen seçim yasakları dönemine denk geldiği için o atama yapılmamıştı. Benim arzum bu görevin seçim sonrasında yerine getirilmesiydi. Etik olarak bunu uygun görüyordum. Ancak bir üyenin boşluğu geçmişte Anayasa Mahkemesi’ne konu olan bir dava nedeniyle komisyonun toplanarak karar alabilmesini engelleyen bir durum yaratıyor. Bu nedenle boş üyelik için atama yapılmazsa KHK toplanıp görevini yapamayacak. Seçim yasaklarının başlayacağı 11 Ağustos’a kadar giden dönemde KHK’nın çalışamaz noktaya gelmesi söz konusu olacak. Bütün bunları toplantıda değerlendirdik ve bu atamayı yapacağımı diğer parti başkanları da onayladılar. Herhangi bir sorun yaşanmaması için kendileriyle bu konuyu paylaşmayı uygun gördüm”.

GEÇİŞLERDE YENİ DURUMA UYGUN DÜZENLEME

Dün Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak da toplantıda ayrıntılı bilgi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlıkla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla güneyle geçişlerde aşama aşama bir açılıma gidilmesini tüm katılımcıların benimsediğini müşahade ettiğini belirtti. “Geçişlerin yeniden başlaması ile ilgili olarak 8 Haziran tarihiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama en dikkat edeceğimiz şey sağlıktır. Bizden diğer tarafa geçecek insanlarımızdan Rum tarafı kendi bakış açısıyla sağlık açısından rahat pozisyonda olmak için en geç 3 günlük test sonucu görmek istiyor. Bizim Sağlık Bakanlığımız da bizim taraf geçişlerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışmalıdır. Ancak bu 14 günlük karantina olamaz; bu yeni duruma göre yeni bir düzenleme gerekir, bunu sağlıkçılar söyleyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Anastasiadis ile vardığım anlayış birliğinin kendi aramızda aynen geçerli olduğunu gördüm. Hükümet bu yönde adım atmak istiyordu, muhalefetin de bu konuda bir sorunu yok. Bütün mesele sağlık uzmanlarının gerekli düzenlemeleri yapmasıdır” şeklinde konuştu.

BM ve DİPLOMATİK MİSYONLARIN GEÇİŞLERİ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın kendisine aktardığı konuları da toplantıda ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün personelinin çalışmalarının yanı sıra diplomatik misyonların, AB ve birtakım elçiliklerin işleyişi ile ilgili beklentilerin de değerlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanlığının gerekli kolaylıkları yeri geldikçe yapmakta olduğunu, ancak yapacakları düzenlemelerde kendilerine yardımcı olması için kendisine intikal eden konuları toplantıda aktardığını belirtti.

HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKENLER DE DEĞERLENDİRİLDİ

Bugünkü toplantıda hükümetin sağlık ve bilim kurulu ile ilgili yapması gerekenlerle yürütülen çalışmaların da değerlendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Bizim için asıl olan virüs belasından halkımızı korumaktır. Gelinen aşamada yaşananlar bakınca iyimser olmak mümkündür. Güneyde de vakalarda düşüş oluyor. Temenni ediyorum ki 8 Hazirana kadar vakalar güneyde de inşallah sıfırlanır, bu bize daha çok güven verir” dedi.