Bakan Pilli:Bizler gücümüzü halkımızdan alıyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) ile biraraya geldi.

Ada-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Genel Sekreter Onur Ersoy ve Örgütlenme Sekreteri Selçuk Amcaoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye, ülkemizin içinde bulunduğu salgın sürecinde gösterilen başarıdan dolayı teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Mındıkoğlu, başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını, sendika üyeleri adına tebrik ettiklerini, sürecin olumlu ilerlemesi ile birlikte normalleşme sürecinde de aynı başarının devamlılığı konusunda kuşku duymadıklarını ancak yurt dışına açılım konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi almak istediğini ifade etti.

Mındıkoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında testlerin yapılmasıyla ilgili taleplerin olduğunu da Bakan Pilli’ye iletti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, kamuda sendikalaşmanın önemine değinerek, Ada-Sen’in çalışanların hak ve menfaatleri için gerekli çalışmaları uygulayacağından emin olduğunu vurguladı.

Covid-19 salgını süresince bugüne kadar verilen önemli bir mücadele olduğunu belirten Bakan Pilli, sağlık çalışanlarının özverisi ve halkın desteğiyle bu seyri yakaladıklarını dile getirdi.

Bu başarıyı kaybetmek istemeyiz diyen Bakan Pilli, gerek hava gerek deniz gerek kara kapılarının açılma sürecine ve alınacak önlemlere büyük önem veriyoruz. Bizim için öncelik halkın sağlıdır. Kim olursa olsun bu konular üzerinden siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu.

Sağlığı güvence altına aldıktan sonra açılımlar olması gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli, ülke ekonomisi ve turizm adına açılımlar olmazsa ekonomik olarak sorunlar yaşanacaktır. Hem çalışan ve hizmet veren insanların menfaati, hem de insanların sağlığını korumak bizim tek gayemizdir. Halkımız ve sizler rahat olun. Bizler bu süreçte olduğu gibi her zaman gücümüzü halkımızdan alıyoruz dedi.

Bakan Pilli, bazı daire kurum ve kuruluşlara hızlı test yapıldığını, bir anda herkese test yapmak mümkün olmadığını, belli kurum ve kuruluşlara test yapılmaya devam edileceğini, eliza testlerinin yakında geleceğini, testlerden vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmadığını söyledi.