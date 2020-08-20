Akıncı:İnsan ve toplum sağlığından fedakarlık yapılmaz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonominin çarklarının sağlık tehlikeye atılarak çevrilemeyeceğini ifade ederek, “Sağlıktan fedakarlık yapılmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre yeniden kapanmayı kimsenin arzu etmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “İnsanlarımız çalışmak ve evine ekmek götürmek ihtiyacındadır. Ancak, ekonominin çarkları, sağlık tehlikeye atılarak döndürülemez. Bu iki olguyu çok rasyonel bir şekilde bir arada tutma becerisini gösterebilmemiz lazım. Birinden öteki için fedakarlık yapılacaksa, bu fedakarlık sağlıktan yapılamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu’nun sivil hareket olarak önemli bir işlev gördüğünü, açıklamaları ile halkı ve yöneticileri uyardığını belirtti.

İlk defa karşılaşılan pandemi sürecinde en başta elde hazır bir reçetenin ve mücadele tecrübesinin olmadığı, bu nedenle bazı şeylerin yaşanılarak öğrenildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı edinilen tecrübeyle yaşananlardan artık ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Yerel vakaların da görülmeye başlandığını, hava ve deniz yoluyla virüsün gelmeye devam ettiğini, karantina konusunun yeniden gündeme alınması gerektiğini daha önce de açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, karantina uygulamasının ciddi ciddi değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Kararı siyasetin değil sağlıkçıların vermesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşanılmakta olan sürecin içinden çıkılmaz noktalara gelme potansiyeli var, bunu görüyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’a da geçişler olduğunu, orada da vakaların artığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, rastgele testlerin genişletilerek Güney’e geçenlere uygulanması gerektiğini kaydetti.

Yurtdışından gelenlerin, en azından test sonuçları çıkıncaya kadar bulaş riskini ortadan kaldırmak için bekletilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, deniz yolu ve hava yolu ile gelenlere farklı muamele yapılmasının son derece yanlış olduğunu, bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu’nun dile getirdiği kaygıları paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlıkçıların, bilim insanları ve uzmanların daha aktif olmaları gereken bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Okullarla ilgili kararın yarın verileceğinin duyurulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “İlgili bakanlıklar konu hakkında karar verirken sizlerin bahsettiği ve gerçekten çok önemli olan hususları; yani çocukların büyüklerine bu virüsü taşıma ihtimalini dikkate alacaklardır diye düşünüyorum” dedi.

Seçim sürecinin yeniden başladığını, vakaların sıfırlandığında haziran ayında, seçimin 16 Ağustos’ta yapılması için teklif yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun kabul görmediğini dolayısıyla seçim gününün 11 Ekim olarak kaldığını belirterek, “Şimdi 50 günlük bir süre daha var. Temenni ederim durum daha da kötü boyutlara ulaşmaz. Ama salgın riskinin nasıl gelişeceğini, hem hükümetin alacağı kararlar, hem de yurttaşlar olarak bizim davranışlarımız da belirleyecektir” dedi.

Düğünlerde, spor müsabakalarında, eğlence yerlerinde, sahillerde sosyal mesafe ve maske uygulamasına özen gösterilmediğini gözlemlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Mart, nisan aylarında toplum olarak aldığımız ve uyduğumuz önlemlerden maalesef uzaklaştık. Bir yandan da vakalar artışta, yerel vakalar da başladı. Yurttaşlar bu konuda mutlaka tedbirleri alarak uymalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim çalışmaları kapsamında bu akşam için Gazmağusa’da 500 kişilik bir yemek öngördüklerini ama gelişmeler ışığında bu etkinliği geçtiğimiz hafta iptal ettiğini, seçim çalışmalarını küçük gruplar halinde tedbirli olarak yürüttüklerini belirtti.

Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, Kovid- 19 salgınında son günlerde yaşanmaya başlanan olumsuzluklar karşısında ülkeye girişlerde 14 gün karantina uygulanmasının yeniden başlatılması gerektiğini ifade ederek, “güvenli ülke turizmi” konsepti başlatılması önerisinde bulundu.

Salgın kontrol altına alınıp vaka sayısı sıfırlanmadan okullarda yüz yüze eğitime başlanmaması gerektiğini de dile getiren Aşıksoy, okulların yüz yüze eğitime açılması ile Kovid-19 virüsünün her eve ulaşacağı bir ortamın yaratılacağını söyledi. Ülkede okuldan çıkan çocukların genelde, anne babaları çalıştığı için büyükanne ve dedelerinin yanına gittiğine işaret eden Aşıksoy, “Bu virüsün bilmeden ve istemeden yaşlılarımıza taşınması riski çok vahim sonuçlar doğurabilir” dedi.

Saffet Aşıksoy, virüs yokmuş gibi eğlencenin devam ettiğini, sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlence mekanlarının, vakalar sıfırlanıncaya kadar kapatılmasını önerdi. Seçim gezilerinde bazı siyasilerin maske kullanmadığına da işaret eden Aşıksoy, yöneticilerin, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara örnek davranış sergilemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Saffet Aşıksoy, hükümet istemese de insanların kendini korumak için kapanmak durumunda kalacağını, 1 Temmuz sonrası ekonominin daha kötü duruma düştüğünü; bunun daha ileri gitmesi durumunda ülkenin çok daha büyük sıkıntılara düşeceğini söyledi.

Görüşmede, Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerinden, Egemen Değirmencioğlu, Seder Dedeler ve Ayşen Küçük de yer aldı.