AKINCILAR KAVŞAĞINDA KAZA!

Akıncılar yolu kavşağında bu sabah 08.30 sularında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Bu sabah 08:30 sıralarında, Coşkun Alaslan (E-80), yönetimindeki EE 098 plakalı van araç ile Akıncılar yolundan gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Ercan Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Paşaköy -Ercan Anayolu üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Sultan Özer (K-23) yönetimindeki NL 991 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile EE 098 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Vedia Alaslan (K-81), NL 991 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Duygu Öztürk Çil (K-29) ve Sabahat Gürler (K-26) yaralanarak kaldırıldıkları LDH’de yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.