Alagadi'de denize giren iki genç dalgalara kapıldı
Dalgalara kapılan iki genç Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aranıyor!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bugün saat 11.30 sıralarında, Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren iki genç şahıs, denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapıldılar. Söz konusu şahısları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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