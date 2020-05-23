Alagadi'de denize giren iki genç dalgalara kapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bugün saat 11.30 sıralarında, Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren iki genç şahıs, denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapıldılar.

Söz konusu şahısları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.