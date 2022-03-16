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  3. Aldatan Sevgilisini Sedat Peker'e Şikayet Eden Kadının Efsane Videosu
Aldatan Sevgilisini Sedat Peker'e Şikayet Eden Kadının Efsane Videosu

Aldatan Sevgilisini Sedat Peker'e Şikayet Eden Kadının Efsane Videosu

Aldatan Sevgilisini Sedat Peker'e Şikayet Eden Kadının Efsane Videosu

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Sedat Peker, bir süre önce yayınladığı görüntülü konuşma ifşaları ile sık sık gündeme geliyordu. O ifşalardan birinde kullandığı ifadeler ise TikTok efekti olmuştu. O efekti kullanarak bir video çeken genç ise sosyal medyada gündem oldu.

 

onedio.com 

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