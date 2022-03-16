Sedat Peker, bir süre önce yayınladığı görüntülü konuşma ifşaları ile sık sık gündeme geliyordu. O ifşalardan birinde kullandığı ifadeler ise TikTok efekti olmuştu. O efekti kullanarak bir video çeken genç ise sosyal medyada gündem oldu.

Aldatan Sevgilisini Sedat Peker'e Şikayet Eden Kadının Efsane Videosu pic.twitter.com/iAsFC2I7Ls — Onedio Video (@onediocomvideo) March 16, 2022

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