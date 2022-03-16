KOOP SÜT ambalajlanmış süt ve süt ürünlerinin yeni fiyat listesini paylaştı

Ambalajlanmış süt ve süt ürünlerine de zam geldi. KOOP SÜT yeni fiyat listesini paylaştı.

Ambalajlanmış süt ve süt ürünleri zamlandı.

KOOP SÜT bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı.

Buna göre, marketlerde satılan 1 litrelik yağlı sütün fiyatı 11,95 TL’den 15,40 TL’ye, yarım yağlı 12,25 TL’den 15,60 TL’ye, yağsız 12,85 TL’den 16,35 TL, laktosuz 14,95 TL’den 18,45 TL’ye ve keçi sütü ise 20,70 TL’den 25,00 TL’ye yükseldi.

1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 98 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 102 TL olarak açıklandı.