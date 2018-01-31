ALDI, SATTI, İÇTİ!

Narkotik ekiplerinin Gönyeli'de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 21 yaşındaki Omar Mostafa Mohamed Saabahallah Elnahas aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Gönyelide düzenlediği operasyonda tutuklanan Mısır uyruklu öğrenci Omar Mostafa Mohamed Saabahallah Elnahas aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tasarrufunda 5 gram Hintkeneviri ile yakalanan ve hafta sonu mahkemeye çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Sattığını da itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, mahkemede verdiği ifadede zanlı Omar Mostafa Mohamed Saabahallah Elnahas’ın Gönyelideki evine yapılan baskında şeffaf naylon içerisinde 5 gram Hint Keneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlıdan yapılan ilk sorgulamada söz konusu maddeyi 18 Ocak tarihinde bir şahıstan 7 gram olarak aldığını ve 1 gramını arkadaşına sattığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

2017 yılında da 14 gram aldı, sattı, içti

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında toplam da 14 gram uyuşturucu aldığını, uyuşturucunun bir kısmını satarak bin 700 TL para temin ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Metin, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu kaydederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis