31 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanlara program yapabilirsiniz. Gün içinde aşk, yaratıcılık ve çocuklarınızla ilgili konularda farkındalıklarınız artabilir. Abartılı harcamalardan kaçınmalısınız. Keyif aldığınız konulara yeni şeyler ekleyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün evinizde değiştirmek istediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyleri yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Bazı şeyleri daha iyi fark edebilirsiniz. Emlak ve toprakla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde kopmalar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çalıştığınız konularla ilgili yazışmalarınıza önem vermelisiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle tartışmalara açık bir gündesiniz. Duygusal konularda güçlü kişilerin desteğini alabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuda farkındalığınız artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma hayatınızda olgunlaştırmak istediğiniz işler için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Parasal konularda başkalarından fikir alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Duygusal olarak sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yetenekli olduğunuz konulara yönelmek sizi rahatlatabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ısrarcı olabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Tartışmalara açık bir gündesiniz. Kişisel konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün huzursuz hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çatışmalar gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bazı olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal konularda hassaslaşabilirsiniz. Güçlü kişilerden alacağınız destekler sizi biraz rahatlatabilir. Ani kararlar almayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Gün içinde arzu ettiklerinizi başarabilmek için organize olmanız gerekebilir. Bu konuda etrafınızdaki insanların desteğini alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz tamamlanabilir. Duygusal konularda kendinizi zorlayabilirsiniz. Farklı konulara ilginiz artabilir. Bu konularda araştırma yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Karar vermeniz gereken konuları sonuca bağlayabilirsiniz. Bazı değişikliklerden duygusal olarak etkilenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde stresler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdan insanlardan yardım alabilirsiniz. Güçlü destekler bulabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. Eğitim işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Yabancılarla ilgili konular tamamlanabilir. Üzerinde çalıştığınız işleri daha iyi hale sokmak için çaba gösterebilirsiniz. Güçlü kişilerden alacağınız destek sizi rahatlatabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İşlerinizde mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Endişeli olduğunuz konularda daha fazla güç kazanmaya çalışabilirsiniz. Finansal işlerinizi revize etmek isteyebilirsiniz. Çalıştığınız insanlara karşı sorumluluğunuz artabilir. Duygusal olarak etkilendiğiniz konular sizi zorlayabilir. İlgilendiğiniz konulardaki krizleri yönetmek durumundasınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konularda daha güçlü davranmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın. Duygusal konularda kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamanız gerekebilir. İleriye götürmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar tartışmalara neden olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumluluklarınızda artış size sizi farklı yönlere itebilir. Sizi duygusal olarak yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde inşa etmeniz gereken konularda işlerinizi revize etmeniz gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek görebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşmak zor olabilir.