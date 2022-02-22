Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Eşi Nazlı Sunal ile beraber hastalığa bir kez daha yakalanan oyuncu Ali Sunal evde karantinaya girdi.

TV100'de yer alan habere göre, oyuncunun hastalığı bu kez hafif atlattığı öğrenildi. Güldür Güldür Show ekibinde birkaç koronavakasının daha olduğu konuşuluyor.