Sürücüler dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azalmıştır.

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu,

Girne Değirmenlik Anayolu,

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu,

Lefkoşa – Girne Anayolu ve

Gönyeli Çemberi ve Bölgesinde yer yer sis mevcuttur.

Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.