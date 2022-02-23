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Sürücüler dikkat!

Sürücüler dikkat!

Sürücüler dikkat!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azalmıştır.
Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu,
Girne Değirmenlik Anayolu,
Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu,
Lefkoşa – Girne Anayolu ve
Gönyeli Çemberi ve Bölgesinde yer yer sis mevcuttur.

Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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