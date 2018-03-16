ALICI KONUŞTU SATICILAR YAKALANDI

Narkotik ekipleri önceki gün bir araçta uyuşturucu bulunması üzerine genişlettiği soruşturmada 4 kişiyi tutuklayarak mahkemeye çıkardı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine, polis önceki gün soruşturmayı genişletti.

Yapılan sorgulamada, zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy ve Nadir Hassan Nagah Marzouk tutuklandı.

Dört zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Hem esrar hem bonzai bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci, 14 Mart’ta saat 13.50’de Lefkoşa’da Esat Çınar sokakta zanlıların kullanımındaki araçta Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed ‘in huzurunda yapılan aramada iki ayrı poşete sarılı yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti.

Polis, Alshigagi’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Mart’ta aranan bir şahsın isteği ve para vermesiyle zanlı Nawfak Athnab Ahmed Amaawy’den 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Dümenci, ayni gün belirlenen zanlı Amaawy’nin tespit edilerek üzerinde yapılan aramada sırt çantasında foil kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri ile 2 adet plastik öğütücü bulunduğunu belirtti.

Dümenci, zanlı Amaawy’den yapılan soruşturmada konu maddeyi 12 Mart’ta Gönyeli’de zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk’tan 400 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, Marzouk’un tespit edilerek kullanımında bulunan GM 380 plakalı araçta yapılan aramada, vites kolunda 3 gram sentetik cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram hintkeneviri ile yine aracın bagajında 3 ayrı şeffaf naylona sarılı 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Zanlı Marzouk’un Gönyeli’deki ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasındaki komodin çekmecesinde iki ayrı poşete sarılı 15 gram ağırlığında olan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktaran polis soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Polis, analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek aranan bir şahsında olduğunu bu bağlamda zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis