EMEKLİ ORGENERAL İLKER BAŞBUĞ DAÜ’DE KONFERANS VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde konferans verecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferans, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 14.30’da başlayacak.

Başbuğ, DAÜ’lü öğrencilerle bir araya geleceği ve halka da açık olacak söz konusu etkinlikte “Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını” konu başlıklı konferans verecek.

Başbuğ, son olarak 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde düzenlenen 23. Bahar Festivali kapsamında DAÜ’yü ziyaret etmiş, “Türkiye’nin Güncel Sorunları” başlıklı sunum yapmıştı.