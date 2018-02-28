ALKOLLÜ GENÇ CANINDAN OLUYORDU!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Ağıllar bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mehmet Ogün yaralandı.

Ahmet İKİDERELİ

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Ağıllar bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mehmet Ogün yaralandı.

Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, Mehmet Ogün’ün yönetimindeki araçla saat 23.30 sularında, Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru alkol tesiri altında seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarındaki bordür taşlarına çarpıp ardından bir takla atarak sonrasında tekerlekleri üzerinde durması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu hafif yaralanan Ogün, hastaneye kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Özatılgan olay yerinde incelemelerde bulundu

Kazanın ardından Lefkoşa Trafik Şubesi Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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