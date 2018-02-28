Survivor macerası sona erdi

Gönüllüler takımından All Star'a geçen Ecem Karaağaç, 'Survivor 2018'e devam edecek mi? Acun Ilıcalı merak edilen soruyu yanıtladı.

Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde All Star takımından Ecem Karaağaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.