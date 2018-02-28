Survivor macerası sona erdi
All Star'da şok!
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Gönüllüler takımından All Star'a geçen Ecem Karaağaç, 'Survivor 2018'e devam edecek mi? Acun Ilıcalı merak edilen soruyu yanıtladı.
Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde All Star takımından Ecem Karaağaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Başarılı televizyoncu, "All Star takımına bir bilgi vermem gerekiyor. Ecem yarışamıyordu, takımda değildi, birkaç gündür adada yok. Doktorumuz Metin Kuş son ana kadar 'düzelme olur mu?' diye bekledi. Bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Ecem'in fiziksel rahatsızlığı var. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu. Sağlıktan daha önemlisi yok. Kendisine 'geçmiş olsun' diyoruz. Sizin de yedek bir oyuncuyla buluşmanız ilerleyen günlerde gerçekleşecek" dedi.
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