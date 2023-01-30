Alkollü sürücü, bariyere çarptı!
Alkollü sürücü, bariyere çarptı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 20:30 raddelerinde Gazimağusa-Karpaz anayolu 23 24 km’leri arası Boğaz Otel önünde Hasan YÜNGÜL (E-59), 213 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu gidişine göre yolun sol tarafında bulunan demir bariyerin başlangıç noktasına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmesinin ardından tutuklanmıştır.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
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