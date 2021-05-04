Alkollü sürücü dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (03.04.2021) saat 22:45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Melik ÇAKAR (E-37), 168 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FF 856 plakalı araç ile Citroen ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kermiya Motors önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, gidiş istikametine yolun solundan çıkış yaparak Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FF 856 plakalı araç sürücüsü Melik ÇAKAR tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.