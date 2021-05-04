Amcaoğlu:Hedefimiz devlet okullarının en iyi şekilde eğitim vermesini sağlamak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hedeflerinin devlet okullarının en iyi şekilde eğitim vermesini sağlamak olduğunu vurguladı. İskele Ticaret Lisesi’ne yapılacak yaklaşık 500 metrekareden oluşan ek dersliğin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaooğlu da katıldı. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İskele Ticaret Lisesi Müdürü Abdullatif Tepe açılış töreninde yaptığı konuşmada turizm binasının yapımını üstlenen firma yetkililerine teşekkür ederek turizm ve bilgisayar bölümlerinin okula kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, 1992 yılında İskele Bekirpaşa Lisesini bünyesinden ayrılarak kendi binasına taşınan İskele Ticaret Lisesinin öğrenci sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek lisenin artık yeni dersliklere kavuşmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Belediye olarak eğitime her şartta katkı sağladıklarını ifade eden Sadıkoğlu, “iki etaptan oluşacak projemizin ikinci etabında ise belediye olarak biz devreye gireceğiz ve birinci katta bulunan sınıfları belediyenin öz kaynakları ile yaparak tamamlayacağız” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da göreve başlarken devlet ve özel çelişkisini, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve devlet okullarının en iyi şekilde eğitim vermesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, İskele ’de ek derslik binasıyla da eğitim alanında 11. temeli attıklarını söyledi.

Ülkede 5 bin öğrenciye hitap edecek yeni eğitim altyapısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, çocukların hayata 4 elle sarılarak istikballerini hazırlamasına eğitim alanında yapılan altyapıların çok büyük katkıları olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından ek dersliklerin temeli atıldı. İki etaptan oluşan ek derslik binasının ilk etabı özel şirket olan Kotitaş Kıbrıs Turizm Limited ikinci etabının ise İskele Belediyesi tarafından yapılarak okula teslim edilecek.