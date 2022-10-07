Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak sete çarparak durabildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (6.10.2022) saat 23.05 sıralarında Lefkoşa’da Anıttepe Caddesi boyunca SH 817 plakalı jeep aracı 98 Mlgr alkol tesiri altında Kuzey istikametine doğru kullanan Fatih Mehmet KURU (E-23) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Sancak sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp toprak sete çarparak durmuştur.

Kaza sonucu aynı araçta yolcu olarak bulunan Çağla AKARGÖL (K-23,) ve Onur KESMECİ (E-23) yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Onur KESMECİ taburcu edilmiş olup Çağla AKARGÖL belde kırık şüphesi ile nöroşiroloji servisinde müşahede altına alınmıştır.

PGM/BRT