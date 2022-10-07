Yedidalga’da iki ağır yaralı, 1 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabah, saat 00:04 sıralarında, Yedidalga’da Şht Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde batı istikametine göre yolun sağ tarafında Ramazan Talha AKINCI (E-21), kendisine ait HA 005 plakalı salon aracını sağ ön kapı camından kontrol etmeden dışarıdan çalıştırması sonucu HA 005 plakalı araç ileriye doğru hareket ederek önünde yerde oturmakta olan Liya TETİK (K-22) ve Ayşe KAYNARCA’ya (K-22) ya ön kısmı ile çarparak Liya TETİK (K-22) ve Ayşe KAYNARCA’nın (K-22) üzerlerinden geçerek ilerlemeye devam ederek 60 cm derinliğindeki çukura düşmesi sonucu ön kısmı ile toprak zemine çarparak durmuştur.

Kaza sonucu Liya TETİK (K-22) ve Ayşe KAYNARCA (K-22) ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alınmışlardır. HA 005 plakalı araç sürücüsü Ramazan Talha AKINCI tutuklanmış olup polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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