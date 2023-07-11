Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Salman SIMSIK (E-41) 353 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MN 088 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Trafik Işıklarına geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Uğur DENİZER(E-60) yönetimindeki SE 384 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye sola doğru savrulan MN 088 plakalı araç, bir evin bahçesinin demir korkuluklarına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu SE 384 plakalı araç sürücüsü Uğur DENİZER(E-60), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

MN 088 plakalı araç sürücüsü Salman SIMSIK tutuklanmış olup, polisin kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

PGM/BRT