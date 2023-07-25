Sterlin 34.95, euro 30.10 TL’den işlem görüyor
Sterlin 34.95, euro 30.10 TL’den işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada sterlin 34.95TL, euro 30.10, ABD Doları 27.20 TL’den işlem görüyor.
Haftanın ikinci gününde serbest piyasada saat 11.00 itibarıyla 29.75 TL’den alınan euro 30.10 TL’den satılıyor. 34.60 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı ise 34.95 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 26.90 TL’den alınıp, 27.20 TL’den satılıyor.
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