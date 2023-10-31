Alkollü sürücüler kaza yaptı… 1 yaralı, 2 tutuklu
Alkollü sürücüler kaza yaptı… 1 yaralı, 2 tutuklu
Hamitköy ile Türkmenköy’de trafik kazası yapan 2 alkollü sürücü tutuklanırken, 72 yaşındaki yaya Bayram İmamoğlu yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam Hamitköy’de, 240 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Cahit Çevik (E-61) yönetimindeki CK 341 plakalı salon araç, aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Tolga Turhan (E-30) yönetimindeki MT 072 plakalı aracın arkasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Cahit Çevik tutuklandı.
-72 yaşındaki yayanın kalça kemiği kırıldı
Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde, Türkmenköy’de alkollü sürücü yönetimindeki aracın çarptığı 72 yaşındaki yaya Bayram İmamoğlu (E-72) yaralandı.
Verilen bilgiye göre, 153 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mustafa Özfadıl’ın (E-61) yönetimindeki DV 592 plakalı araçla çarptığı Bayram İmamoğlu’nun (E-72) kalça kemiği kırıldı. İmamoğlu, Gazimağusa Hastanesi’nde müşahede altına alınırken alkollü sürücü Mustafa Özfadıl tutuklandı.
BRT
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