Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar, saat 12:30’da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.

PGM/BRT