Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı
Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar, saat 12:30’da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.
PGM/BRT
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