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Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı

Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı

Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında üç eczacı daha tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar, saat 12:30’da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.

PGM/BRT

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