ALLAH KORUDU!
18 yaşındaki gencin kolu kırıldı
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Alsancak’ta dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki Mustafa Bolsüren, yolun sağında bulunan Milli Park’a dönmeye çalışan 18 yaşındaki Deniz Delibaş’ın yönetimindeki JC 210 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpma sonucunda hafif yaralanan Deniz Delibaş, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, Delibaş’a yapılan ilk muayenede sol kolunun kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Havadis
Etiketler : trafik kazası, motosiklet, Deniz Delibaş
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