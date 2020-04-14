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Alphamega Süpermarket ve Zorbas Fırın zincirinde Covid-19 şoku

Alphamega Süpermarket ve Zorbas Fırın zincirinde Covid-19 şoku

Alphamega süpermarket ve adanın en büyük fırın zinciri Zorbas, bazı çalışanlarının COVID-19  testlerinin pozitif çıktığını doğruladı.

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Alphamega süpermarket ve adanın en büyük fırın zinciri Zorbas, bazı çalışanlarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruladı. Şirket kaç çalışanın enfekte olduğunu söylemedi.

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Alpamega, Engomi süpermarketteki çalışanların test sonuçlarında pozitif vakalara rastlandığını doğrularken Zorbas Bakeries de üretim birimindeki 12 işçinin COVID-19 testinin pozitif olduğunu doğruladı.

Vakaların çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen geniş taramların bir parçası olarak tespit edildiği duyuruldu.

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