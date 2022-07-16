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Alsancak’ta 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Alsancak’ta 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Alsancak’ta 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiyr göre bu sabah saat 11:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde, İbrahim Güner (E-7), otelin havuzunda bulunduğu bir esnada boğulma tehlikesi geçirmiştir.

İbrahim Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT

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