Bu iddia çok konuşulur! Acun ve Şeyma Subaşı herkesin içinde kavga etti

Bodrum'da tatil yapan medya patronu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın tartıştığı anlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre, ikilinin arasında kızları Melisa ve nafaka konuları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonunda Ilıcalı mekanı terk etti.

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI MEKANI TERK ETTİ

İddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde tartışmaya başladı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti.

TARTIŞMANIN KONUSU MELİSA VE NAFAKA

Yaşananlar ile ilgili ikiliden bir açıklama yapılmazken tartışmanın Subaşı ve Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle çıktığı iddia edildi.

"HER EVLADIN YERİ ANNESİNİN YANIDIR"

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" demişti. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır" ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı.

"KIZIMI POZİTİF VE MUTLU BÜYÜTEBİLİRİM"

Subaşı'nın bu açıklaması eski eşi Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi. Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak şunları söylemişti: "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir, gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı."

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