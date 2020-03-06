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  3. Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde
Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

05.03.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde V.T. (E-35)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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