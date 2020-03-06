ARAÇ YANGINI

05-06.03.2020 tarihleri, 23:00 – 00:20 saatleri arasında, Dipkarpaz’da, Recep KESKİN’e ait ikametgahın avlusunda park halinde bulunan bahse konu şahsa ait aracın muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın Recep KESKİN tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu aracın kabin kısmı tamamen yanarak zarara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir. .