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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Altın...

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Altın fiyatları düşüşe geçti, çeyrek altın 478 lira oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yarım ve gram altın fiyatı ne kadar?

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 478 Lira

Yarım Altın: 955 Lira

Gram Altın: 293 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 955 Lira

Tam altın: Bin 910 lira

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