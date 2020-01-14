ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın...
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Altın fiyatları düşüşe geçti, çeyrek altın 478 lira oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yarım ve gram altın fiyatı ne kadar?
Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 478 Lira
Yarım Altın: 955 Lira
Gram Altın: 293 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 955 Lira
Tam altın: Bin 910 lira
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