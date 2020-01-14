SOĞUK VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 14 Ocak 2020
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