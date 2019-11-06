ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım Çarşamba günü hemen gün olduğu gibi yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler bu soruların cevabını araştırıyor. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin aksine altın fiyatları aşağı yönlü trende girdi. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın benin ne kadar? İşte merak edilen detaylar…

Altın fiyatları, günün ilk ışıklarıyla birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketin aksine altın fiyatları düşüş yönünde seyir izliyor. Gün içerisinde altın alışverişi yapacaklar ise “Gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın ne kadar?” sorularının cevabını aştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bilindiği üzere yatırımcının gözdeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Fiyatların genelinde gözlemlenen aşağı yönlü hareket etkisini gram altın fiyatları üzerinde de gösterdi. Haftaya 277 lira düzeyinde başlayan gram altın, geçtiğimiz gün ortalarına kadar yatay yönlü seyrini sürdürdü. Ancak fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları 275 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi geçtiğimiz günü aşağı yönlü seyirle tamamladı. Haftaya 453 lira satış fiyatı üzerinden başlayan çeyrek altın satış fiyatı saat 08.00’^de kaydedilen bilgilere göre 450 lira… Çeyrek altın alış fiyatı ise 440 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.847,00

1.858,00-

Yarım Altın

878,85

901,58