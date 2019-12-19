ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE SÜRDÜRÜYOR!

Altın fiyatları haftayı yükselişle geçirirken, dün kapanışta çeyrek altın 456 liradan liradan işlem gördü. Altının gram fiyatının 280 lira civarında seyrettiği haftada altının, döviz kurları ile paralel olarak fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor. İşte altın fiyatlarında son durumu...

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK

Çeyrek altın: 456 Lira

Yarım altın: 912 Lira

Gram altın: 280 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 866 Lira

Tam altın: Bin 823 Lira