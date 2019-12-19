DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 19 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL kurunda geçtiğimiz cuma günü başlayan yükseliş trendi 4 günü geride bıraktı. Kur, bu sabahki işlemlerde 5,91 liranın üzerinde seyrediyor.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.
Euro/TL de 6,55'ten işlem görüyor.
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