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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 19 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz cuma günü başlayan yükseliş trendi 4 günü geride bıraktı. Kur, bu sabahki işlemlerde 5,91 liranın üzerinde seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.


Euro/TL de 6,55'ten işlem görüyor.

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