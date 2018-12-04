ALTIN FİYATLARINDA HAREKET YÖNÜ DEĞİŞTİ!

4 Aralık tarihli altın fiyatları... Bir süredir düşüşte olan çeyrek ve gram altın fiyatı dün önemli sayılabilecek bir yükseliş yaşadı. Gram altın 4 Aralık sabahında 208,99 TL'den alınırken, 209,04 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum altın yatırımcısı ve altın almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor. Gram altın kaç lira oldu, çeyrek altın kaç TL sorularını soran vatandaşlar için 4 Aralık tarihli altın fiyatlarını haberimizde derledik…

4 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Altın türlerinin tümünün fiyatı gram altına göre belirleniyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın 208,99 TL’den alınırken, 209,04 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türleri arasında başı çekiyor. Çeyrek altın 333,47 TL’den alınırken, 341,58 TL’den satış işlemi yapılıyor.

Yarım altında ise alış fiyatı 664,85 TL, satış fiyatı ise 683,17 TL.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını, 1.383,00 TL’den alınırken, 1.403,00 TL’den satılıyor.