ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR!

Altın sabah saatlerinde güne 225 lira seviyesinde başladı. 7 Ocak Pazartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 2018’e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın haftaya yatay seyirde başladı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 7 Ocak pazartesi altın fiyatları ile gramı 225 liradan alınıyor. İşte yatırımcısının yüzü güldüren altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,20 liradan, bin 483 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 504 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 469 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 735 liradan ve 363 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satılıyor.