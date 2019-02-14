ALTINDA SON DURUM...
Altın fiyatları...
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Şubat ayının ortası gelirken altın fiyatları yatay bir seviyede ilerliyor. Gram altın 222 TL dolaylarında seyrederken yatırımcının merakla araştırdığı altın fiyatlarındaki son durum haberimizde yer alıyor. İşte çeyrek altın ve gram altında güncel fiyatlar…
Altın kaç lira oldu? Türkiye’nin geleneksel yatırım araçlarından altın üzerinde yatırımlarını planlayanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları bugün yani 14 Şubat tarihinde gramda 222 TL dolaylarında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki son tablo aşağıdaki gibi şekillendi…
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
GRAM ALTIN: 222,40 TL alış, 222,47 TL satış.
ÇEYREK ALTIN: 354,25 TL alış, 362,24 satış.
YARIM ALTIN: 706,29 TL alış, 724,48 TL satış
CUMHURİYET ALTINI: 1.465,00 TL alış, 1.487,00 satış
Etiketler : altın, altın ne kadar oldu, altında son durum, 14 Şubat 2019
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