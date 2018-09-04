ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları son günlerin en popüler konularından. Çünkü aylar sonra rekor üzerine rekor kırıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın 255,86 liradan alınırken 255,95 liradan satılıyor.. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 4 Eylül 2018 güncel altın fiyatları...

4 Eylül 2018 Salı günü altın fiyatları belli oldu. Dövizin yükselmesi ile birlikte çeyrek ve gram altın fiyatı da artıyor. Hız kazanan yükseliş ile birlikte çeyrek altın fiyatları bugün 399 lira bandında ilerliyor. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaç lira? İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

4 Eylül Salı günü gram altın 255,86 liradan alınırken 255,95 liradan satılıyor. Çeyrek altın 399,61 lira alınırken 409,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Cumhuriyet altını 1.650,00 liradan alınıp 1.670,00 liradan satılıyor.