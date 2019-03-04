ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Altın fiyatları cuma günkü kapanışından bu yana düşüş trendini sürdürüyor. Cuma günü altının gram fiyatı haftayı 226,2 liradan kapamıştı. Bugün ise büyük dalgalanmalar yaşamayan altının gram fiyatı 223,82 lira seviyelerinde hareket ediyor. Peki 4 Mart’ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Altına yatırım yapmak isteyen veya sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatının güncel durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatındaki yükseliş durdu ve dolardaki dalgalanma nedeniyle de düşüşe geçti. Gram altın fiyatı, 4 Mart Pazartesi günü 223,82 TL’den satışa sunuldu. Çeyrek altın ise 369,46 TL’den alıcı buluyor. Cuma günü İstanbul Kapalıçarşı’da 226 liradan alınan gram altın 226,20 liradan, 364 liradan alınan çeyrek altın da 369 liradan haftayı kapattı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Son zamanlarda çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, daha uygun fiyatlı olan gram altının tercih edilmesine yol açtı. Bu doğrultuda gram altın büyük bir ilgi görüyor. Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 4 Mart Pazartesi 223,77 TL'den alınıp 223,82 TL'den satılarak başladı.