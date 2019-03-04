DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel Cuma günü 16 Ocak'tan beri ilk kez 5.40'ın üzerini test ettikten sonra haftaya ABD Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerle zirveden gerileyerek başladı.

Sert satış baskılarını durduran iki ana etken ABD ile Çin’in ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaştığına yönelik işaretler ve doların Fed’in para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisiyle değer yitirmesi oldu.

Dolar/TL saat 09.33’te 5.3663/5.3700 seviyelerinden işlem görüyor. Şu anda da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR GERİLİYOR

Dolar endeksi Fed’in faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentileriyle Cuma günü gördüğü bir haftanın zirve seviyesine kıyasla geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 96.551’e kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.45’e geriledi.

Son günlerde açıklanan ve imalat sektörünün Çin ekonomisindeki yavaşlamaya en yoğun maruz kalanlar öncülüğünde dünya çapında ivme kaybettiğini gösteren veriler merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisini iyice pekiştirdi.