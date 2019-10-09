ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Başta yarım ve çeyrek altın olmak üzere altın fiyatlarındaki değişimler yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 281 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları...