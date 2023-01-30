Altuğra: Onkoloji, MS ve epilepsi ilaçları ülkeye gelmiştir

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de katıldığı ‘Burası Önemli’ programında sağlıkta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İlaç krizinin küresel boyutta olduğuna işaret eden Altuğra, ilaç üretiminde ciddi bir hammadde kaynaklı sıkıntı olduğunu söyledi.

İlaç tedariki konusunda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Altuğra, “Eczacılar Birliği ve ecza depoları ile sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hesap veremeyeceğimiz bir durum yok” dedi.

Altuğra, “İlaç Eczacılık Dairesi’ne onkoloji ilaçları geldi, MS ve epilepsi ilaçları gelmiştir. Bazı ecza depoları ülkemize ilaçların getirilmesi adına onay aldı. İlaçlar yaklaşık bir hafta, on gün sonra ülkemizde olacak. Bu bağlamda ilaçlar geldi ve gelmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Altuğra, “Biz kendi ülkemizde ilaç üreten fabrikalarımızı kurmalıyız. Çok sık kullanılan ilaçları, hammaddesine kolay ulaşılan ilaçları üretebileceğimize inanıyorum” dedi.

Türkiye ile sağlıkta açıklanan son işbirliği konusuna da açıklık getiren Altuğra, ilk etapta hem TC hem de KKTC kimlik kartı olanların Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanacağını, ancak öncelikle bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Altuğra, “ Sadece KKTC kimlik kartı olanların uygulamadan yararlanması için de çalışmalarımız sürüyor. Görüşmelerimiz sürdükçe, protokolün içeriği de netleşecek” dedi.

Yasal mevzuat gereği Genel Sağlık Sigortası ve Döner Sermaye Yasası için çalışmalara hız verdiklerini belirten Altuğra, 6-7 Şubat’ta bir teknik heyetin Ankara’da olacağını açıkladı.

Gribal enfeksiyon rakamlarında artışın sorulması üzerine de Altuğra, “Gerek dünyadaki gerekse bizim hekimlerimizi okuyorum takip ediyorum. Yaptığımız açıklamalar bilimsel olmalı. Farazi konuşmalarla, dedikoduya dayalı konuşmalarla muhalefet olmaz. Muhalefet bile olacaksa asaleti olacak. Boş konuşma siyasetçiye yakışmaz” dedi.

Her ülkede gribal enfeksiyonlarda geçmişe oranla daha fazla artış olduğuna işaret eden Altuğra,uzmanların ifade ettiği gibi Covid nedeniyle, insanların yaşadığı izole sürecinin bağışıklık sistemini tembelleştirdiğini, 3 yıl sonra insan bedeninin virüs ve bakteri ile karşılaştığını, bunun da kolay hastalığa yakalanmaya yol açtığını kaydetti.

Altuğra, “ Domuz Gribi ile ilgili kavram karmaşası var. Her grip domuz gribi değildir, anlamak için PCR gerekir… Bizim testlerimizde, 2 kişide domuz gribi tespit edilmiştir. Paniğe gerek yok, ülkede çok fazla dert edeceğimiz gribal enfeksiyon oranı yoktur” dedi.

BRT