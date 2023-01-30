Araç Kayıt 2022’de 337 milyon 776 bin 27 TL gelir elde etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, 2022 yılı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2022 yılında ayında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 21 kalemde 401 bin 263 işlem yapıldı.

Yapılan işlemlerden 337 milyon 776 bin 27 TL gelir elde edildi.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en fazla gelir elde ettiği kalem motorlu araç kayıt harcı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl kaydı yapılan 12 bin 284 araçtan 154 milyon 112 bin 436 TL gelir sağlandı.111 bin 779 araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcı ile en fazla gelir getiren ikinci kalem oldu.

2022’de yıllık seyrüsefer harcından elde edilen gelir 120 milyon 514 bin 536 TL oldu.

4 bin 267 araç için çıkarılan 6 aylık seyrüsefer harcından ise 4 milyon 678 bin 196 TL gelir elde edildi.

Zamanında muayeneye götürülen 16 bin 555 araçtan 4 milyon 668 bin 96 TL gelir elde edilirken, cezaya düşen 28 bin 139 araç için 14 milyon 799 bin 567 TL cezalı muayene harcı ödendi.

2022 yılında 67 bin 668 araç ise devredildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir harcından elde ettiği gelir ise 22 milyon 511 bin 995 TL oldu.

BRT