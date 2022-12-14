Altuğra:Mağusa 112 istasyonu tadilat çalışmaları hızla devam etmektedir

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, uzun süredir beklemekte olan ve ciddi anlamda tadilat ihtiyacı bulunan Mağusa 112 istasyonu tadilat çalışmalarının başlatıldığını ve hızla devam etmekte olduğunu açıkladı.

Bakan Altuğra şunları kaydetti;

‘112 Acil Sağlık Hizmetleri 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne bağlı 15 istasyonumuzla acil hastalarımızın müdahalesini etkin, tam donanımlı ambulanslarımızla olay yerine en kısa sürede ulaşmayı hedefleyerek ve ambulanslarımızın anbean takibi yapılarak hizmetlerine devam etmektedir.

İstasyonlarımızın ve ambulanslarımızın dağılımı vaka sayılarımızın yoğun olduğu bölgelerimize konuşlandırılmıştır.

Mağusa bölgemiz ada genelindeki istatistiklere göre yıllık acil vaka sayısıyla 3.sıradaki bölgemiz olup, 3 ambulans ile hizmet vermektedir.

Bu anlamda alt yapı konusunda büyük sıkıntıları bulunan ve tadilata ihtiyacı olan Mağusa112 binası tadilatının başlaması ve bitmesi bizim için çok önemlidir.

İstasyonumuzun konumu gereği yoğun vakalar bu bölgede çıkmaktadır ve hızlı ulaşımın olması, özveriyle çalışan personelimizin daha modern ve çağdaş ortamda çalışmasını sağlamak görevimizdir.

Acil vakalara en kısa sürede ulaşmayı hedefleyerek, ilk ve acil müdahalenin hayat kurtarmanın öneminin bilinciyle, 112 istasyonlarımızı çağdaş ve modern şartlarda olmasını sağlamaya devam edeceğiz.’

BRT